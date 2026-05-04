Рух суден через Ормузьку протоку залишається на мінімальному рівні – ЗМІ

Ормузьку протоку в понеділок перетнуло лише два судна в той час, як військові США оголосили про операцію "Свобода" з проведення застряглих у Перській затоці торговельних суден через протоку, повідомляє в понеділок Bloomberg.

За даними агентства, з Перської затоки вийшов пов’язаний з Іраном газовоз для перевезення скраплених вуглеводневих газів; у зворотному напрямку прослідував контейнеровоз, що має відношення до Індії.

Водночас суховантаж під прапором Панами і два судна, що належать КНР, не наважилися вийти з Перської затоки і повернули на захід.

За даними Bloomberg, напередодні із затоки рухався лише один суховантаж і ще кілька невеликих суден. У затоку йшли один СПГ-танкер і один суховантаж. Ті судна, які під час проходження Ормузької протоки не вимикали систему передавання сигналів про місцезнаходження, рухалися північним маршрутом, схваленим владою Ірану.

Водночас, уточнює агентство, значна частина суден, пов’язаних з Іраном, які покинули Перську затоку, залишаються в Оманській затоці. Неясно, чи стримує їх блокада США: американські кораблі наразі перебувають ще східніше. Bloomberg зазначає, що пов’язані з Іраном судна можуть вимикати систему передачі даних, щоб уникнути виявлення. До такої практики вони вдавалися, підходячи до Ормузької протоки, ще до блокади США іранських портів.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові допомагатимуть суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, покинути її. Водночас планується, що ця операція не передбачатиме присутності ВМС США в протоці. У Центральному командуванні ПСО зазначали, що провели через протоку два судна під прапором США.