Інтерфакс-Україна
Події
18:21 04.05.2026

Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

1 хв читати

ЗС РФ обстріляли село Захарівка Чугуївського району Харківської області, загинув місцевий житель.

"До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що внаслідок ворожого авіаційного удару із застосуванням керованої авіабомби загинув 69-річний місцевий житель", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини) України.

Теги: #харківщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

18:08 04.05.2026
У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

17:29 04.05.2026
Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:55 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

15:01 04.05.2026
РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

14:48 04.05.2026
Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

16:27 03.05.2026
Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

Ворог просунувся на олександрівському напрямку – DeepState

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

"ДТЕК Мережі" у квітні відновили електропостачання для майже 1,5 млн абонентів

Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА