Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

ЗС РФ обстріляли село Захарівка Чугуївського району Харківської області, загинув місцевий житель.

"До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що внаслідок ворожого авіаційного удару із застосуванням керованої авіабомби загинув 69-річний місцевий житель", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини) України.