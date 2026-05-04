18:11 04.05.2026

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

Ще один постраждалий внаслідок ранкового ракетного удару по Мерефі помер у лікарні, загальна кількість загиблих зросла до семи, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Поранення 59-річного чоловіка виявилися надто тяжкими – лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також додав, що наразі в медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Мерефі шестеро загинули, ще 36, серед яких дворічна дитина, постраждали.

У Мереф’янський громаді оголошено триденну жалобу, з 5 по 7 травня.

