Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

Мати 17-річного мешканця села Чудель Рівненської області у неділю, 3 травня, повідомила правоохоронцям про побиття її сина, поліція відкрила кримінальне провадження та з’ясовує деталі, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"Про інцидент до поліції учора, 3 травня, близько 18:40 повідомила матір, 39-річна жителька села Чудель. Попередньо встановлено, що поблизу села Чудель 17-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у понеділок.

Зі слів хлопця, це були військові ТЦК. Водій мотоциклу повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. За словами підлітка, згодом військові його побили металевою палицею. Повідомляється, що потерпілого госпіталізували, в лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рана голови, забої рук, ніг та грудної клітки.

За фактом побиття неповнолітнього у Сарненському районі відкрито кримінальне провадження Дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.