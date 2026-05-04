Інтерфакс-Україна
Події
18:03 04.05.2026

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

1 хв читати
Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

Мати 17-річного мешканця села Чудель Рівненської області у неділю, 3 травня, повідомила правоохоронцям про побиття її сина, поліція відкрила кримінальне провадження та з’ясовує деталі, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"Про інцидент до поліції учора, 3 травня, близько 18:40 повідомила матір, 39-річна жителька села Чудель. Попередньо встановлено, що поблизу села Чудель 17-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у понеділок.

Зі слів хлопця, це були військові ТЦК. Водій мотоциклу повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. За словами підлітка, згодом військові його побили металевою палицею. Повідомляється, що потерпілого госпіталізували, в лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рана голови, забої рук, ніг та грудної клітки.

За фактом побиття неповнолітнього у Сарненському районі відкрито кримінальне провадження Дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Теги: #тцк #рівненщина #нацполіція #неповнолітній

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 04.05.2026
Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

14:27 04.05.2026
СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

10:58 04.05.2026
В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

16:27 03.05.2026
Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

13:36 01.05.2026
Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

11:43 01.05.2026
На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

17:55 28.04.2026
Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Перші в Україні офіційні автомобілі BYD очікуються в дилерській мережі в червні - імпортер

Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

Рух суден через Ормузьку протоку залишається на мінімальному рівні – ЗМІ

Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА