Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозри колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" та завданні збитків державі на суму понад 64 млн грн., повідомила Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Мовиться про рухомий склад для міжнародних перевезень", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їх служби десятки років. За даними прокуратури, експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями. "Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Збитки державі понад 64 млн грн", – наголошується у повідомленні.

Дії колишнього директора, чинного директора та начальника управління одного з вагонобудівних заводів посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

"Залізниця це не просто транспорт. Це безпека людей і критична логістика держави, особливо в умовах війни. Жодних "технічних помилок" тут немає. Є свідомі рішення і буде відповідальність", – наголосили у прокуратурі.