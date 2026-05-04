Інтерфакс-Україна
Події
17:38 04.05.2026

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

2 хв читати
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозри колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" та завданні збитків державі на суму понад 64 млн грн., повідомила Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Мовиться про рухомий склад для міжнародних перевезень", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їх служби десятки років. За даними прокуратури, експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями. "Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Збитки державі понад 64 млн грн", – наголошується у повідомленні.

Дії колишнього директора, чинного директора та начальника управління одного з вагонобудівних заводів посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

"Залізниця це не просто транспорт. Це безпека людей і критична логістика держави, особливо в умовах війни. Жодних "технічних помилок" тут немає. Є свідомі рішення і буде відповідальність", – наголосили у прокуратурі.

Теги: #укрзалізниця #вагони #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

14:05 03.05.2026
LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

13:08 01.05.2026
Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

12:20 01.05.2026
"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

16:59 29.04.2026
Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

20:33 28.04.2026
"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

20:04 28.04.2026
"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

19:21 28.04.2026
"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

13:18 28.04.2026
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

Рух суден через Ормузьку протоку залишається на мінімальному рівні – ЗМІ

Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

Ворог просунувся на олександрівському напрямку – DeepState

Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА