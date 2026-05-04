17:34 04.05.2026

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

За повідомленням посольства України в Нідерландах, звернення щодо постраждалих чи померлих громадян України на круїзному лайнері "MV Hondius", троє пасажирів якого померли від хантавірусу, наразі не надходили.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Українські дипломати вже звернулися до оператора судна із запитом на більш детальну інформацію," – йдеться у повідомленні.

За повідомленням посольства України в ПАР, місцеві служби країни перебування поінформували, що громадян України серед осіб, у яких було підтверджено хантавірус, немає.

За наявною інформацію, наразі підтверджено 6 випадків зараження хантавірусом (5 громадян Нідерландів та 1 – Великої Британії), з яких три летальні.

Департамент консульської служби МЗС і причетні закордонні дипломатичні установи перевіряють інформацію щодо наявності на борту судна громадян України.

"Додатково інформуватимемо", – зазначили в МЗС.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що троє пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, наразі пришвартованого в столиці Кабо-Верде м. Прая, померли від хантавірусу. Ще щонайменше троє заразилися. Медичні працівники країни надають допомогу хворим людям.

ВООЗ вживає заходів, зокрема працює з владою низки країн для надання медичної допомоги пацієнтам, а також для організації їхньої евакуації з лайнера.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, а вакцини від хантавірусу наразі немає. Зараження людей найчастіше відбувається від гризунів.

