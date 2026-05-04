Інтерфакс-Україна
17:30 04.05.2026

Ворог просунувся на олександрівському напрямку – DeepState

Ворог просунувся поблизу с. Андріївка-Клевцове Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на олександрівському напрямку зросла на 1,99 кв. км, в той час як площа районів проникнення зменшилась на 0,06 кв. км.

Раніше повідомлялось, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.

