Інтерфакс-Україна
17:29 04.05.2026

Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотниками по території ринку та храму у Вільнянську (Запорізька обл.), загинуло подружжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували місто БпЛА. Поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані. На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами Федорова, їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок, нині чоловік перебуває під наглядом лікарів. "Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу", – уточнив Федоров.

