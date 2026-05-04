Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

На полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

"Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, щоб на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він повідомив, що ця взаємодія продовжиться і надалі.