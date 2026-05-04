"ДТЕК Мережі" у квітні відновили електропостачання для майже 1,5 млн абонентів

Фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у квітні вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1,6 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 1,5 млн домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях присутності компанії.

"Минулого місяця енергетики так само продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах присутності компанії", – говориться у пресрелізі операційного холдингу у понеділок.

Зокрема, на Дніпропетровщині у квітні вдалося відновити електропостачання майже 609,5 тис. осель місцевих мешканців.

"Не менше страждали від ворожих атак й інші регіони. Зокрема, на Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація, енергетики відновили електропостачання для 476 тис. родин", – зазначили в ДТЕК.

На Одещині протягом квітня електропостачання повернули 383,9 тис. родин.

Не полишає ворог атакувати і Київщину, де минулого місяця фахівці змогли повернути світло у 3,6 тис. осель місцевих жителів.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 43,7 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці. Цифра колосальна, бо деякі об’єкти лагодили вже декілька десятків разів", – зазначилагенеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, кожен виїзд для енергетиків – це робота в умовах підвищеної небезпеки, після дозволу військових та ДСНС, із розумінням, що загроза може повторитися будь-якої миті.

Фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" продовжують працювати у тому числі в регіонах з найзапеклішими бойовими діями спільно з ЗСУ та ДСНС та відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

Як повідомлялося, у березні ОСР "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло мешканцям майже 1,8 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 2,4 млн домівок українців.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.