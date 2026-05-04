Інтерфакс-Україна
Події
17:07 04.05.2026

"ДТЕК Мережі" у квітні відновили електропостачання для майже 1,5 млн абонентів

2 хв читати
"ДТЕК Мережі" у квітні відновили електропостачання для майже 1,5 млн абонентів
Фото: ДТЕК

Фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у квітні вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1,6 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 1,5 млн домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях присутності компанії.

"Минулого місяця енергетики так само продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах присутності компанії", – говориться у пресрелізі операційного холдингу у понеділок.

Зокрема, на Дніпропетровщині у квітні вдалося відновити електропостачання майже 609,5 тис. осель місцевих мешканців.

"Не менше страждали від ворожих атак й інші регіони. Зокрема, на Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація, енергетики відновили електропостачання для 476 тис. родин", – зазначили в ДТЕК.

На Одещині протягом квітня електропостачання повернули 383,9 тис. родин.

Не полишає ворог атакувати і Київщину, де минулого місяця фахівці змогли повернути світло у 3,6 тис. осель місцевих жителів.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 43,7 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці. Цифра колосальна, бо деякі об’єкти лагодили вже декілька десятків разів", – зазначилагенеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, кожен виїзд для енергетиків – це робота в умовах підвищеної небезпеки, після дозволу військових та ДСНС, із розумінням, що загроза може повторитися будь-якої миті.

Фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" продовжують працювати у тому числі в регіонах з найзапеклішими бойовими діями спільно з ЗСУ та ДСНС та відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

Як повідомлялося, у березні ОСР "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло мешканцям майже 1,8 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 2,4 млн домівок українців.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 01.05.2026
Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

14:06 01.05.2026
Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

15:16 30.04.2026
Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

17:48 29.04.2026
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

21:53 28.04.2026
На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

19:48 26.04.2026
Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

До 8,5 років позбавлення волі засуджено іноземного інструктора, який шпигував на користь ФСБ – СБУ

У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА