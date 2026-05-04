16:45 04.05.2026

Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

Харківська міська рада на позачерговій сесії у понеділок надала згоду на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання комунальними підприємствами за особливими умовами кредитування прифронтових територій.

"Кредитування різними сумами здійснюватиметься за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та надаватиметься на різні терміни зі ставками 1-3% річних",- повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Зокрема, кредити на оновлення обладнання отримають Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17, Міська багатопрофільна лікарня №18, Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25, Міська клінічна лікарня №27 та Міська клінічна лікарня №31.

"На купівлю обладнання діє 1% річних, на поповнення обігових коштів – 3%. Це дуже вигідні умови для прифронтових територій, і такого раніше ніколи не було. Тож нам необхідно скористатися цією можливістю та, зокрема, оновити медичне обладнання в лікарнях", – цитує пресслужба міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, отримання кредитів за низькими ставками допоможуть іншим комунальним підприємствам стало пройти наступний опалювальний сезон. Так, КП "Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження i зливової каналізації", КП "Харків-Сигнал", КП "Тролейбусне депо Nº3" та "Жовтневе трамвайне депо" візьмуть кредити на поповнення обігових коштів та придбання генераторів. КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Харківжитлобуд", КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" та КП "Харківспецбуд" залучать кредитування для придбання спеціалізованої техніки.

13:46 04.05.2026
Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

