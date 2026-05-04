Інтерфакс-Україна
Події
16:42 04.05.2026

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

1 хв читати
Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Життя мирного мешканця забрав російський обстріл у с. Комишани Херсонської міської громади, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Приблизно о 12.30 російські окупанти завдали масованого удару по Комишанах – били прицільно по житлових кварталах. Одна людина загинула. Інформація по поранених уточнюється", – написав у Телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків.

Теги: #постраждалі #херсонщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

14:48 04.05.2026
Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

20:07 03.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

19:29 03.05.2026
Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

17:11 03.05.2026
Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

17:08 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

16:41 03.05.2026
Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

До 8,5 років позбавлення волі засуджено іноземного інструктора, який шпигував на користь ФСБ – СБУ

У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА