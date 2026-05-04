Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Життя мирного мешканця забрав російський обстріл у с. Комишани Херсонської міської громади, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Приблизно о 12.30 російські окупанти завдали масованого удару по Комишанах – били прицільно по житлових кварталах. Одна людина загинула. Інформація по поранених уточнюється", – написав у Телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків.