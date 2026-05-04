Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, і запропонував йому відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання у Києві.

"Обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Говорили і про розвиток економічного партнерства. Запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти.

"Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами", – наголосив Зеленський.