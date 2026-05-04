До 8,5 років позбавлення волі засуджено іноземного інструктора, який шпигував на користь ФСБ – СБУ

Cуд призначив вісім з половиною років позбавлення волі відставному військовому інструктору-іноземцю, який працював на ФСБ, повідомили у Службі безпеки України.

"За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ. Йдеться про завербованого ворогом колишнього військового інструктора з однієї з європейських країн", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Співробітники СБУ затримали інструктора у жовтні 2025 року за місцем тимчасового проживання.

Як встановило розслідування, агент "зливав" росіянам інформацію про Сили оборони України і готувався до вчинення терактів.

За матеріалами провадження, іноземець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. На початку 2024 року він прибув до України, щоб тренувати мобілізованих.

"Утім, невдовзі він "згорнув" цю роботу і почав шукати "легкі заробітки" у прокремлівських інтернет-спільнотах. Там на нього вийшов співробітник ФСБ, який запропонував "швидкі підробітки" в обмін на співпрацю. Після вербування агент почав передавати рашистам інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше", – розповіли в СБУ.

Також інструктор підготував для агентурного "звіту" координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де свого часу тренував мобілізованих.

"Згодом іноземець отримав замовлення від ФСБ на підготовку серії терактів. Для цього він одержав від куратора з РФ інструкцію для виготовлення саморобної бомби та геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з двома спорядженими магазинами", – інформують спецслужбовці.

На підставі доказів, зібраних СБУ, зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому вісім з половиною років позбавлення волі.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.