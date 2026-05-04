16:23 04.05.2026

У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

Фото: Мереф'янська громада

Міський голова Мерефи (Харківська обл) Віталій Сітов підписав розпорядження про оголошення у громаді триденної жалоби (з 5 по 7 травня) за жертвами ракетного удару, завданого по місту російськими військовими вранці 4 травня.

"На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою. У цей період на території всієї громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування", – повідомляється на сторінці Мереф’янської громади у Facebook.

Як повідомлялося, станом на 15:45 відомо про 6 загиблих та 36 постраждалих, серед яких 2-річна дитина.

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:55 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

12:26 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

10:40 04.05.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

08:36 04.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

22:03 02.05.2026
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

10:12 02.05.2026
Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

08:27 02.05.2026
На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

08:47 01.05.2026
П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

