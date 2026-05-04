У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

Міський голова Мерефи (Харківська обл) Віталій Сітов підписав розпорядження про оголошення у громаді триденної жалоби (з 5 по 7 травня) за жертвами ракетного удару, завданого по місту російськими військовими вранці 4 травня.

"На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою. У цей період на території всієї громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування", – повідомляється на сторінці Мереф’янської громади у Facebook.

Як повідомлялося, станом на 15:45 відомо про 6 загиблих та 36 постраждалих, серед яких 2-річна дитина.