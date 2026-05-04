Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз повідомила, що звернулася до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з тим, щоб на наступне засідання запросити ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова та уповноважених осіб компанії оборонно-промислового комплексу Fire Point.

"Ця розмова є критично необхідною, адже суспільний резонанс навколо "плівок Міндіча" створює недовіру щодо прозорості закупівель, які проводило Міністерство оборони України. Питання, що стосуються закупівель для ЗСУ є дуже чутливими для суспільства і для наших захисників на фронті, тому Комітет повинен мати позицію як мінімум в рамках парламентського контролю. Ми маємо зробити все, щоб припинити недобросовісну конкуренцію та маніпуляції закупівлями в оборонно-промисловому секторі у разі їх доведення", – написала Фріз у Facebook в понеділок.

Вона закликала голову та інших членів комітету підтримати її пропозицію, щоб заслухати в парламенті Умєрова та представників Fire Point.

Співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко наголосила, що після корупційного скандалу навколо компанії закупівлі для ЗСУ під загрозою.

"Суспільний резонанс навколо так званих "плівок Міндіча" підриває довіру до прозорості оборонних закупівель. Забезпечення армії – це питання довіри суспільства і безпеки держави. ВР має дати оцінку і забезпечити парламентський контроль щодо закупівель. Будь-які підозри щодо маніпуляцій або недобросовісної конкуренції в оборонному секторі мають бути публічно перевірені", – написала вона у Facebook.

Як повідомлялося, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч.

У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.