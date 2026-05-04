У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили у Києві власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала її підряди, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У 2025 році її компанія здійснила ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр", отримавши за це понад 630 тис. грн", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством рф та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.

Надалі компанія виконувала роботи на об’єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр". Встановлено, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тис. грн.

Підприємниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.