Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Станом на 15:30 кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Мерефі зросла до 31, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше пресслужба Харківської облпрокуратури повідомляла, що внаслідок удару по Мерефі шестеро загинули, ще 23 людини постраждали.