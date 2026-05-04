Інтерфакс-Україна
Події
15:55 04.05.2026

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 15:30 кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Мерефі зросла до 31, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше пресслужба Харківської облпрокуратури повідомляла, що внаслідок удару по Мерефі шестеро загинули, ще 23 людини постраждали.

Теги: #мерефа #харківщина #атаки_рф

