15:55 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов
Станом на 15:30 кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Мерефі зросла до 31, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Раніше пресслужба Харківської облпрокуратури повідомляла, що внаслідок удару по Мерефі шестеро загинули, ще 23 людини постраждали.