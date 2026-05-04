Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Фігуранти справи НАБУ/САП про масштабну корупцію в енергетиці ("Мідас", "Міндічгейт") намагалися узгодити призначення на посаду директора трейдингового підрозділу НАЕК "Енергоатом" ТОВ "Енергоатом-Трейдинг" Віталія Грінченка, заявив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як зазначає Железняк у своєму Youtube, розмова між фігурантами справи Олександром Цукерманом та Олександром Мужелем про призначення Грінченка відбулася 18 лютого 2025 року.

Судячи з записів НАБУ, які оприлюднив Железняк, Мужель представив Грінченка, зокрема, як ексчлена правління ОГКХ "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГКХ") та фіндиректора державного енерготрейдера ТОВ "Енергетична компанія України". При цьому він зауважив, що на той час віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб зустрічався з кандидатом на посаду. У розмові зазначається, що кандидат не є професійним трейдером, але, за словами Мужеля, це не важливо, оскільки важливіше, аби він був відданим та слухняним, і це гарантовано буде.

Железняк зазначає, що Грінченко так і не був призначений на посаду, однак звертає увагу, що через вплив на кадрові питання фігуранти "Мідас" намагалися управляти державними компаніями та створювати схеми розкрадання коштів. За словами нардепа, проєкт "Трейдинг" був одним із напрямків злочинної діяльності.

Як повідомлялося, генеральним директором ВП "Енергоатом-Трейдинг" є Денис Поздняков, призначений на посаду в грудні 2025 року. До цього тривалий час посаду т. в. о. директора "Енергоатом-Трейдинг" обіймав віце-президент ДП "Енергоатома" Хартмут Якоб. У лютому 2026 року він був звільнений з "Енергоатома", а до цього відсторонений від посади у листопаді 2025 року після оприлюднення матеріалів справи "Мідас".

У різні часи "Енергоатом Трейдинг" очолювали Олексія Статник (з 16 вересня 2020 року, до цього Максим Зорін, ще раніше Сергій Бєдін, призначений на посаду у квітні 2018 року.

У вересні 2025 року НАЕК "Енергоатом" заснував ще один трейдинговий підрозділ – ТОВ "ЕА Трейд" зі статутним капіталом 50 млн грн. 100% акцій товариства належать "Енергоатому".

Директором "ЕА Трейд" є Віктор Качуренко, який раніше очолював ТОВ "Шелл ойл продактс Юкрейн" та "Шелл енерджі Юкрейн", що спеціалізуються на торгівлі різними видами палива.