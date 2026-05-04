Інтерфакс-Україна
Події
15:49 04.05.2026

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

2 хв читати
Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Фігуранти справи НАБУ/САП про масштабну корупцію в енергетиці ("Мідас", "Міндічгейт") намагалися узгодити призначення на посаду директора трейдингового підрозділу НАЕК "Енергоатом" ТОВ "Енергоатом-Трейдинг" Віталія Грінченка, заявив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як зазначає Железняк у своєму Youtube, розмова між фігурантами справи Олександром Цукерманом та Олександром Мужелем про призначення Грінченка відбулася 18 лютого 2025 року.

Судячи з записів НАБУ, які оприлюднив Железняк, Мужель представив Грінченка, зокрема, як ексчлена правління ОГКХ "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГКХ") та фіндиректора державного енерготрейдера ТОВ "Енергетична компанія України". При цьому він зауважив, що на той час віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб зустрічався з кандидатом на посаду. У розмові зазначається, що кандидат не є професійним трейдером, але, за словами Мужеля, це не важливо, оскільки важливіше, аби він був відданим та слухняним, і це гарантовано буде.

Железняк зазначає, що Грінченко так і не був призначений на посаду, однак звертає увагу, що через вплив на кадрові питання фігуранти "Мідас" намагалися управляти державними компаніями та створювати схеми розкрадання коштів. За словами нардепа, проєкт "Трейдинг" був одним із напрямків злочинної діяльності.

Як повідомлялося, генеральним директором ВП "Енергоатом-Трейдинг" є Денис Поздняков, призначений на посаду в грудні 2025 року. До цього тривалий час посаду т. в. о. директора "Енергоатом-Трейдинг" обіймав віце-президент ДП "Енергоатома" Хартмут Якоб. У лютому 2026 року він був звільнений з "Енергоатома", а до цього відсторонений від посади у листопаді 2025 року після оприлюднення матеріалів справи "Мідас".

У різні часи "Енергоатом Трейдинг" очолювали Олексія Статник (з 16 вересня 2020 року, до цього Максим Зорін, ще раніше Сергій Бєдін, призначений на посаду у квітні 2018 року.

У вересні 2025 року НАЕК "Енергоатом" заснував ще один трейдинговий підрозділ – ТОВ "ЕА Трейд" зі статутним капіталом 50 млн грн. 100% акцій товариства належать "Енергоатому".

Директором "ЕА Трейд" є Віктор Качуренко, який раніше очолював ТОВ "Шелл ойл продактс Юкрейн" та "Шелл енерджі Юкрейн", що спеціалізуються на торгівлі різними видами палива.

Теги: #железняк #енергоатом #міндічгейт #мідас #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

22:03 01.05.2026
Парламентська комісія викликає керівництво Мінфіну та СенсБанку після публікації нових записів "Міндічгейту"

Парламентська комісія викликає керівництво Мінфіну та СенсБанку після публікації нових записів "Міндічгейту"

15:31 01.05.2026
Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

11:37 01.05.2026
Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

09:19 01.05.2026
Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

15:51 30.04.2026
Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

17:35 29.04.2026
"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

01:51 29.04.2026
УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із експомічником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із експомічником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

17:36 27.04.2026
Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

В Берліні 8 та 9 травня заборонять прапори СРСР, Білорусі та російської республіки Чечня, а також російську військову символіку

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА