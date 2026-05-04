Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

Департамент активних дій Головного управляння розвідки (ГУР) отримав від музикантів гурту "Курган & Agregat" 57 дрона вартістю майже на 7 млн грн, які вони придбали за кошти з європейського туру, – повідомляється у понеділок у телеграм-каналі ГУР.

Бійці отримали 26 дрона DJI Matrice 4 Thermal та 31 дрона DJI Mavic 3 Pro.

Український гурт спільно з Благодійним фондом Діани Подолянчук вже не вперше передають кошти розвідникам.

"Вони постійно допомагають воєнним розвідникам багатомільйонними благодійними внесками, зокрема на ударні безпілотники, бойові морські "Маґури", "Катери для ГУР", і от тепер знову допомогли спецпризначенцям критично важливими на фронті "мавіками" й "матрісами", – повідомила керівниця благодійного фонду Діана Подолянчук.