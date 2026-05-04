Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

"Триває виплата "‎дитячої допомоги" для українських родин в межах оновленої системи підтримки, яка запрацювала з цього року. Майже 170 тис. родин вже отримали таку допомогу", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зокрема, за її словами, одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року, а допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в сумі 7 тис. грн/міс. отримали майже 20 тис. жінок.

Також виплати 7 тис. грн/міс. по догляду за дитиною до 1 року вже отримали понад 114 тис. Родин.

Крім того, 8 тис. грн/міс. за програмою "єЯсла" нараховані вже понад 5,3 тис. Родинам.

"Уряд продовжує покращувати систему "дитячих" виплат. Із березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через "Дію" та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів", – написала прем’єр.