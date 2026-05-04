Інтерфакс-Україна
Події
15:03 04.05.2026

Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

1 хв читати
Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу", зокрема у зв’язку з вагітністю, при народженні дитини і за програмою "єЯсла", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Триває виплата "‎дитячої допомоги" для українських родин в межах оновленої системи підтримки, яка запрацювала з цього року. Майже 170 тис. родин вже отримали таку допомогу", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Зокрема, за її словами, одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року, а допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в сумі 7 тис. грн/міс. отримали майже 20 тис. жінок.

Також виплати 7 тис. грн/міс. по догляду за дитиною до 1 року вже отримали понад 114 тис. Родин.

Крім того, 8 тис. грн/міс. за програмою "єЯсла" нараховані вже понад 5,3 тис. Родинам.

"Уряд продовжує покращувати систему "дитячих" виплат. Із березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через "Дію" та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів", – написала прем’єр.

Теги: #допомога #єясла #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 04.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

17:36 02.05.2026
Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

15:31 01.05.2026
Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

17:48 29.04.2026
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

14:04 26.04.2026
Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

16:07 25.04.2026
Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

05:45 23.04.2026
Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

20:45 21.04.2026
Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

В Берліні 8 та 9 травня заборонять прапори СРСР, Білорусі та російської республіки Чечня, а також російську військову символіку

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА