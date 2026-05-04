15:01 04.05.2026

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

За минулу добу російські агресори атакували п’ять об’єктів групи "Нафтогаз" в Сумській та Харківській областях, внаслідок чого довелося тимчасово призупинити виробничі процеси, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Лише за минулу добу росіяни атакували п’ять об’єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси", – написав Корецький у Facebook у понеділок.

За його словами, фахівці ДСНС України та групи "Нафтогаз" працюють на місцях, вживаючи всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

Корецький наголосив, що інтенсивність ворожих атак зростає.

Як повідомлялося, РФ з початку 2026 року станом на 1 травня атакувала об’єкти групи "Нафтогаз" 96 разів.

