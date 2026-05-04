14:57 04.05.2026

В Берліні 8 та 9 травня заборонять прапори СРСР, Білорусі та російської республіки Чечня, а також російську військову символіку

Поліція Берліна планує ввести суворі загальні розпорядження щодо радянських меморіалів на період 8 та 9 травня, повідомляє Berliner Morgenpost з посиланням на речника поліції.

"Заборонені прапори колишнього Радянського Союзу, Білорусі та російської республіки Чечня, але, згідно з позовом українських об’єднань, не заборонені прапори країни, що зазнала нападу. Під заборону також підпадає носіння військової форми або її частин, носіння військових знаків розрізнення, "окреме або підкреслене демонстрування літер "V" або "Z", а також демонстрування так званих стрічок Святого Георгія", – йдеться в повідомленні.

Крім того, заборонено піднімати вгору зображення глав держав Росії, Білорусі та Чечні. Частково виняток становлять дипломати та ветерани Другої світової війни. Також заборонено: відтворення та виконання російських маршів або військових пісень, демонстрація символіки та знаків, що прославляють російсько-українську війну, наприклад, зображення України без окупованих Росією територій та прапорів анексованих Росією сепаратистських територій.

За словами представника поліції, поки що невідомо, чи слід очікувати цього разу демонстрації "Нічних вовків". Російське байкерське угруповання, відоме як "путінські рокери", вже багато років привертає увагу своїми мотоколонами – так званими "поїздами перемоги" – біля меморіалів. З 2022 року філія "Night Wolves MC Germania" через свою прокремлівську позицію щодо війни в Україні перебуває у списку санкцій ЄС, тому головний російський клуб не має права в’їжджати до Європейського Союзу.

11:31 04.05.2026
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

