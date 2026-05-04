Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Житель селища Комишани Херсонської громади загинув внаслідок російського обстрілу в понеділок, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Приблизно о 12.30 російські терористичні війська вбили жителя Комишан. Ворожий обстріл селища відібрав життя 71-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення", – написав Шанько в Телеграм.

Як повідомлялося, в неділю вдень у Комишанах ворог скинув вибухівку з БпЛА – постраждало двоє місцевих жителів. Крім того, пошкоджено приватні будинки, маршрутний транспорт, автомобілі.