14:48 04.05.2026

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Житель селища Комишани Херсонської громади загинув внаслідок російського обстрілу в понеділок, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Приблизно о 12.30 російські терористичні війська вбили жителя Комишан. Ворожий обстріл селища відібрав життя 71-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення", – написав Шанько в Телеграм.

Як повідомлялося, в неділю вдень у Комишанах ворог скинув вибухівку з БпЛА – постраждало двоє місцевих жителів. Крім того, пошкоджено приватні будинки, маршрутний транспорт, автомобілі.

15:01 04.05.2026
РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

17:41 03.05.2026
У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

17:39 03.05.2026
Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:01 03.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

17:50 29.04.2026
Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

11:27 28.04.2026
Очільницю окупаційної адміністрації Старої Збур'ївки Херсонської області визнано винною в колабораціонізмі – облпрокуратура

