14:35 04.05.2026

Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру організатору та сімом учасникам групи, яка незаконно оформлювала і продавала земельні ділянки в Київській області, використовуючи прогалини в державних реєстрах.

Як повідомляється на сайті відомства в понеділок, йдеться про землі, що після розпаювання колективної власності фактично мали власників, але не були внесені до Державного земельного кадастру. У такому вигляді вони не відображаються як оформлені і цим скористалися учасники схеми.

"Організатор, працюючи інженером-землевпорядником у приватному підприємстві, разом із директором цієї ж компанії отримували доступ до кадастрової інформації та відбирали ділянки, відомості про які відсутні в системі. Це дозволяло надалі оформлювати їх повторно вже на інших осіб. Під кожну таку ділянку виготовляли підроблені державні акти про право власності. Учасники групи виступали від імені "власників" і використовували ці документи для подальшого оформлення", – йдеться в повідомленні.

Далі директор підприємства розробляла технічну документацію із землеустрою, після чого відомості вносилися до Державного земельного кадастру. До оформлення угод з продажу залучили приватного нотаріуса одного з районних округів Київської області. "Таким чином у 2021-2025 рр., за даними слідства, було незаконно оформлено і відчужено земельні ділянки на суму понад 9,1 млн грн. Наразі встановлено щонайменше 9 таких земельних ділянок площею понад 60 га", – розповіли в Офісі генпрокурора і додали, что 30 квітня було проведено 28 обшуків.

Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, а також використання підроблених документів (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Слідство також перевіряє причетність до схеми інших осіб.

Раніше прокуратура скерувала до суду справу ексначальника Держгеокадастру, який незаконно передав 43 га землі у приватну власність: посадовець, діючи спільно з підлеглою, організував схему незаконного вибуття земель сільськогосподарського призначення з державної власності.

Теги: #офіс_генпрокурора #київщина #земля

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

