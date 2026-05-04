14:31 04.05.2026

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

Правоохоронці провели понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб ТЦК з числа керівного складу по всій країні в рамках боротьби з корупційними правопорушеннями, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб. 

"До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн", – розповіли правоохоронці.

У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях, ДБР та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні – 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни. 

Вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень. 

