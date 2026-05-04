СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України, серед затриманих – військовослужбовець у СЗЧ та дезертир.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що за результатами комплексних заходів затримано чотирьох ділків, які намагалися збути засоби ураження, нелегально вивезені із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

"Серед вилученого у зловмисників – російський автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, майже 30 бойових та димових гранат Ф-1, РГД-5 та РГД-1 та 6 тисяч набоїв різного калібру", – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією відомства, у Запорізькій області "на гарячому" затримано військовослужбовця, який перебував у СЗЧ і намагався продати 15 ручних осколкових гранат та автомат АК-74 з набоями до нього, вивезені із районів ведення бойових дій.

Також, згідно в повідомленням, у регіоні підозру отримав рецидивіст, який має уже судимість за крадіжку, але під час випробувального терміну вчинив новий злочин.

"За матеріалами справи, зловмисник намагався продати реактивний протитанковий гранатомет, який придбав у даркнеті, а також 4 корпуси гранат типу РГД із підривачами до них", – уточнюють у відомстві.

Крім того, як інформує СБУ, на Дніпропетровщині затримано 34-річного дезертира, який хотів підпільно збути арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру, що зберігав під ліжком у власному помешканні.

"За матеріалами справи, "трофейну" зброю фігурант дістав під час проходження військової служби на Херсонському напрямку та планував "заробити" на ній після втечі з підрозділу", – зазначається в повідомленні.

Також на Дніпропетровщині затримано 26-річного ділка, який продавав в інтернеті 90 артилерійських мін, гранату та 5918 патронів різного калібру.

В СБУ уточнюють, що фігурант планував розібрати засоби бойового ураження та відправити замовнику поштою.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.