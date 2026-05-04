В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

Військові в Ірані запустили дві ракети по патрульному кораблю США неподалік Ормузької протоки, повідомляють у понеділок іранські ЗМІ з посиланням на джерела.

Згідно з цими даними, ракети влучили по кораблю, після чого він припинив рух у бік протоки і пішов в іншому напрямку.

У повідомленнях зазначається, що корабель ігнорував попередження іранських ВМС, після чого було вирішено відкрити по ньому вогонь.

Агентство "Фарс" зазначає, що Іран не допускає неузгоджених з іранською стороною пересувань іноземних кораблів і суден Ормузькою протокою.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові допомагатимуть суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, покинути її. При цьому передбачається, що ця операція не передбачатиме присутності ВМС США в протоці.