Інтерфакс-Україна
Події
14:24 04.05.2026

В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

1 хв читати
Військові в Ірані запустили дві ракети по патрульному кораблю США неподалік Ормузької протоки, повідомляють у понеділок іранські ЗМІ з посиланням на джерела.

Згідно з цими даними, ракети влучили по кораблю, після чого він припинив рух у бік протоки і пішов в іншому напрямку.

У повідомленнях зазначається, що корабель ігнорував попередження іранських ВМС, після чого було вирішено відкрити по ньому вогонь.

Агентство "Фарс" зазначає, що Іран не допускає неузгоджених з іранською стороною пересувань іноземних кораблів і суден Ормузькою протокою.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові допомагатимуть суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, покинути її. При цьому передбачається, що ця операція не передбачатиме присутності ВМС США в протоці.

Теги: #ормузька_протока #іран #сша

11:09 04.05.2026
Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

10:33 04.05.2026
Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

13:40 02.05.2026
У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

10:28 02.05.2026
США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

09:19 02.05.2026
КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

07:17 02.05.2026
США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

