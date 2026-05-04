Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

Ексголова Офісу президента України (2019-1920 рр.), адвокат Андрій Богдан запропонував змінити посади чинних українських урядовців, не міняючи особовий склад Кабінету міністрів, а також об’єднати міністерства енергетики та культури.

"Головне, щоб люди не слухали плівки Мінідіча", – написав Богдан у Facebook в понеділок, резюмуючи свої пропозиції.

Відповідний допис став першим, який Богдан зробив після введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти нього. При цьому про санкції не написав нічого.

У день введення санкцій, але за кілька годин до публікації відповідного указу, він написав, що його багатократно попереджали, що вони можуть бути запроваджені, та зробив кілька припущень, чому саме.

Як повідомлялося, Зеленський 2 травня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, і Богдана. Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції застосовано на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Богдан перед цим заявив, що президент мав кілька можливих причин підписання указу. "Є декілька варіантів мотивації підписати такий указ: звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу) на мій позавчорашній пост; я винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти", – написав Богдан у Facebook.

Коментуючи останній пункт, Богдан запропонував "свою версію". "Ще у 2019 році Михайло Ткач (журналіст "Української правди" – ІФ-У) робив розслідування на замовлення, використовуючи інформацію, отриману від Коломойського. Такі контакти відбувались через Тимура Міндіча. Місяць тому Михайло Ткач "знайшов" Тимура Міндіча в Ізраїлі на пляжі. Враховуючи фантастичність думки, що вищезазначена зустріч була випадковою, оцінюю її намагання передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з під удару Міндіча", – наголосив Богдан.

Він нагадав, що в цьому самому сюжеті було продемонстрованого, що Міндіч та Єрмак спілкуються виключно через адвокатів по дуже довгому ланцюгу, та висловив припущення, що Міндіч зливає матеріали справи "напряму журналістам через Михайла Ткача".

Перед цим інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч.

У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.