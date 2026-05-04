Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

На полях Європейського політичного саміту в Єревані пезидент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави наголосив, що Україна готова до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена в розвитку сильних відносин між країнами. Володимир Зеленський і Роберт Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів двох країн у форматі міжурядової комісії найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили членство України у Європейському Союзі. У свою чергу, Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує вступ України до Євросоюзу та готова надавати допомогу.

Лідери також обговорили обмін візитами до Києва та Братислави й домовилися, що команди працюватимуть над графіком.