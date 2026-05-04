14:01 04.05.2026

Половина українців не планує відпусток, більшість вказує на нестачу грошей – опитування

Половина українців не планує відпустку в 2026 році, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

"Результати опитування показали, що 51% українців не планує брати відпустку. Натомість чверть опитаних (23%) буде відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% хочуть поїхати за кордон", – йдеться у звіті за підсумками опитування.

Українці, які не планують відпустку, також розповіли, що заважає їхньому відпочинку. 55% опитаних не мають достатньо грошей на відпустку. 14% людей вважають, що відпустка "не на часі", а 10% просто не хочуть.

"Відповіді на запитання "Якщо не плануєте відпустку, то що заважає?" розподілилися таким чином: не маю достатньо грошей – 55%; відчуття, що відпочинок зараз "не на часі", – 14%; нічого не заважає, просто не хочу – 10%; сімейні обставини – 6%; велика завантаженість на роботі – 6%; безпекова ситуація – 6%; не маю компанії на відпустку, а сам/-а не хочу – 3%", – йдеться у звіті.

Опитування проводилося методом анонімного онлайн-опитування, n > 23 000. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

