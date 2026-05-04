В Єврокомісії назвали "важливим" намір Лондона взяти участь в EUR90 млрд для України

В Європейській Комісії назвали "важливим" намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Європейського союзу Україні в розмірі EUR90 млрд.

Так прокоментував відповідну заяву прем’єр-міністр Великої Британії Кіра Стармера у понеділок в Брюсселі речник ЄКз питань бюджету Балаш Уйварі.

"Сьогодні важливий день, і ми побачили чіткий політичний сигнал від Сполученого Королівства приєднатися до пакету допомоги Україні в розмірі 90 млрд євро. Це перший крок. Тепер нам доведеться продовжити фактичні переговори, щоб узгодити низку різних пунктів", – повідомив він.

Речник Єврокомісії пояснив, що Лондон має виконати три умови, щоб приєднатися до програми допомоги. "По-перше, повинно бути те, що ми називаємо партнерством у сфері безпеки та оборони з ЄС, і Сполучене Королівство має його фактично з травня минулого року. Друга умова полягає в тому, що вони повинні надавати значну фінансову та військову підтримку Україні, і Комісія повинна буде оцінити цей критерій. І по-третє, Велика Британія також повинна зобов’язатися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов’язаних із запозиченнями, і це має бути пропорційно вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії", – деталізував Уйварі.

За його словами, Європейська Комісія готова "якомога швидше просуватися вперед з Великою Британією в цьому важливому питанні". "Участь Великої Британії не змінить загальної потужності програми на 90 млрд, тобто внеску ЄС, але це може дозволити їй бути учасником, наприклад, коли йдеться про закупівлю оборонного обладнання. Тепер нам доведеться обговорити конкретні деталі участі Великої Британії", – додав речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, у неділю, 3 травня, уряд Великої Британії повідомив, що країна має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 78 млрд фунтів стерлінгів ($106 млрд), що є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв’язків на тлі посилення тиску з боку США". Очікується, що прем’єр-міністр Кір Стармер зробить заяву про це в понеділок на саміті Європейського політичного співтовариства у Єревані. За інформацією Reuters, він "заявить, що Велика Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати життєво необхідне військове обладнання".