13:29 04.05.2026

Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

Найближчими днями, 5 та 6 травня, погода в Україні очікується тепла, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11°, вдень 19-24°, на узбережжі морів та в Криму 13-18°; на решті території вночі 10-15°, вдень 22-27°.

В Києві 5 травня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час спостережень найвища температура 5 травня була зафіксована на позначці 30,2° тепла в 2018р., найнижча – 0,7° морозу в 1908р.

У середу в Україні вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, на узбережжі морів та в Криму 16-21°.

В Києві 6 травня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

