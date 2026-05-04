"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України продовжує набір операторів груп ближнього контакту, повідомляє українська спецслужба в телеграм-каналі в понеділок.

"Оператори груп ближнього контакту (ГБК) – спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк "Альфи". Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах", – йдеться в повідомленні відомства.

В СБУ зазначають: "Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу".

Згідно з повідомленням, в задачі оператора груп ближнього контакту входить: виконання бойових завдань і спеціальних операцій, ⁠участь у зборі розвідувальної інформації, ⁠підготовка та планування дій у складі малих груп, постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок.

Серед вимог до кандидатів – придатність до військової служби, ⁠високий рівень фізичної підготовки та витривалості, ⁠вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення, ⁠дисципліна, відповідальність і ⁠готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання.

Бажаючим долучитися до "Альфи" СБУ пропонує ⁠службу за контрактом або мобілізацію, ⁠якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження, ⁠підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.

Анкети можна заповнити на bit.ly/alfa_recruit (http://bit.ly/alfa_recruit) або дізнатися більше за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті: alfa.ssu.gov.ua (http://alfa.ssu.gov.ua/).