Стефанчук: Підтримка України та санкції проти РФ залишаються критично важливими

Підтримка України, санкційний тиск на Росію та єдність парламентів Європи залишаються критично важливими, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Розпочав робочий візит до Королівства Данія для участі у конференції спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу… Під час першої пленарної сесії, присвяченої зміцненню безпеки Європи через парламентське співробітництво, наголосив: Україна сьогодні захищає не лише свою державність, а й безпеку всього європейського континенту. Саме тому підтримка України, посилення оборонних спроможностей, санкційний тиск на росію та єдність парламентів Європи залишаються критично важливими", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

Спікер розповів, що мав коротку зустріч із королем Данії Фредеріком X.

"Подякував Данії за незмінну підтримку України, за лідерство у допомозі України та за чітку позицію на боці свободи, демократії й міжнародного права", – зазначив Стефанчук.