13:01 04.05.2026

Стефанчук: Підтримка України та санкції проти РФ залишаються критично важливими

Підтримка України, санкційний тиск на Росію та єдність парламентів Європи залишаються критично важливими, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Розпочав робочий візит до Королівства Данія для участі у конференції спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу… Під час першої пленарної сесії, присвяченої зміцненню безпеки Європи через парламентське співробітництво, наголосив: Україна сьогодні захищає не лише свою державність, а й безпеку всього європейського континенту. Саме тому підтримка України, посилення оборонних спроможностей, санкційний тиск на росію та єдність парламентів Європи залишаються критично важливими", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

Спікер розповів, що мав коротку зустріч із королем Данії Фредеріком X.

"Подякував Данії за незмінну підтримку України, за лідерство у допомозі України та за чітку позицію на боці свободи, демократії й міжнародного права", – зазначив Стефанчук.

18:03 24.04.2026
Стефанчук обговорив посилення підтримки України та роль НАТО з головою Військового комітету Альянсу

15:04 23.04.2026
Стефанчука запросили на парламентський саміт спікерів країн G7

13:44 23.04.2026
Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

15:58 15.04.2026
Пісторіус на відкритті "Рамштайну": Україна зможе підтримувати оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки

10:28 13.04.2026
Стефанчук: Україна готова до діалогу з парламентом Угорщини на основі спільних європейських цінностей

11:54 10.04.2026
Стефанчук закликав уряд прискорити створення правничого глосарія

12:28 01.04.2026
Україна отримала майже $1,3 млрд від уряду Японії – Свириденко

19:27 31.03.2026
Каллас: маємо протистояти Москві, а не фінансувати її. Донбас – це не кінцева мета РФ

15:22 19.03.2026
ЄС продовжуватиме всебічно підтримувати Україну в її супротиві російській агресії – заява 25 лідерів

14:52 13.03.2026
Макрон: Ніщо не відверне нашу увагу від України

