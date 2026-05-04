В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

Фото: Офіс генпрокурора

В Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж гуманітарної допомоги, яка мала безоплатно надходити українцям: зловмисники продали 50 тонн одягу та взуття на суму понад 40 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство інформує, що, за даними слідства, до схеми продажу гумдопомоги причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець.

Як встановило слідство, допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. "Йшлося про одяг і взуття, які мали безкоштовно передати людям, що потребують допомоги. Натомість цей товар опинявся у продажу", – зазначають у прокуратурі.

За даними прокуратури, з жовтня 2025 року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів Одеси, після чого перевозили на промтоварний ринок "7 кілометр" і реалізовували за гроші.

"Щоб створити видимість законності, оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Фактично ж товар одразу спрямовували на продаж", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що таким чином зловмисники реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями.

Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

Прокуратура інкримінує їм незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 301-2 КК України).