Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Мерефі (Харківська обл.) зросла до п’яти.

"Загинуло троє жінок та двоє чоловіків. Ще 19 людей отримали поранення, зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними відомства, російські військові застосували балістичну ракету типу "Іскандер".

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок удару по Мерефі четверо загинули, ще 18 постраждали, троє з постраждалих у важкому стані.