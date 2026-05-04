Інтерфакс-Україна
Події
12:07 04.05.2026

Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

1 хв читати

Новий 41-й полк безпілотних систем "Pilum" на базі однойменного батальйону сформовано у складі 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" з метою розширення можливостей застосування безпілотних технологій у бойових діях, повідомляється на сторінці "Азова" у Facebook у понеділок.

"Полк спеціалізується на ураженні сил та засобів противника, зокрема в тилових районах. Серед ключових напрямів роботи – знищення логістики ворога, аеророзвідка та підтримка підрозділів корпусу. Масштабування "Pilum" покликане посилити ефективність бойових операцій за рахунок системного використання сучасних технологій", – йдеться в повідомленні.

В "Азові" наголосили, що до розвитку полку залучені командири та фахівці, які мають бойовий досвід і репутацію ефективних управлінців.

 

Теги: #pilum_полк #азов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 24.04.2026
Заступник командира 1-го корпусу "Азов": Будемо програвати, доки виробництво військової продукції сприйматиметься лише як бізнес

Заступник командира 1-го корпусу "Азов": Будемо програвати, доки виробництво військової продукції сприйматиметься лише як бізнес

10:04 24.04.2026
Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

22:12 23.04.2026
Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

14:24 13.04.2026
"Азов" і 7-й корпус ДШВ провели спільні навчання

"Азов" і 7-й корпус ДШВ провели спільні навчання

17:45 08.04.2026
Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

ВАЖЛИВЕ

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

ОСТАННЄ

У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов

Окупанти завдали удару по Комишувасі під Запоріжжям, загинула людина – ОВА

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Викрито незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці більше як на 63 млн грн

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА