Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

Новий 41-й полк безпілотних систем "Pilum" на базі однойменного батальйону сформовано у складі 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" з метою розширення можливостей застосування безпілотних технологій у бойових діях, повідомляється на сторінці "Азова" у Facebook у понеділок.

"Полк спеціалізується на ураженні сил та засобів противника, зокрема в тилових районах. Серед ключових напрямів роботи – знищення логістики ворога, аеророзвідка та підтримка підрозділів корпусу. Масштабування "Pilum" покликане посилити ефективність бойових операцій за рахунок системного використання сучасних технологій", – йдеться в повідомленні.

В "Азові" наголосили, що до розвитку полку залучені командири та фахівці, які мають бойовий досвід і репутацію ефективних управлінців.