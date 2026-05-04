У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Мерефі зросла до18, троє з них у важкому стані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Серед поранених троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі та заклад харчування.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Мерефі четверо загинули, ще 16 постраждали.