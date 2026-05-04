Інтерфакс-Україна
Події
12:05 04.05.2026

У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов

1 хв читати
У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Мерефі зросла до18, троє з них у важкому стані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Серед поранених троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі та заклад харчування.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Мерефі четверо загинули, ще 16 постраждали.

Теги: #мерефа #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 04.05.2026
Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

10:55 04.05.2026
Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

14:14 29.04.2026
Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

16:49 18.04.2026
Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

17:26 11.03.2026
Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали через російський удар по Мерефі

Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали через російський удар по Мерефі

14:18 03.01.2026
Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

12:38 26.12.2025
Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

13:12 01.12.2025
Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

10:59 27.11.2025
В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

ВАЖЛИВЕ

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Комишувасі під Запоріжжям, загинула людина – ОВА

В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Викрито незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці більше як на 63 млн грн

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

В УЦОЯО рекомендують учасникам НМТ повідомляти про списування інших

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА