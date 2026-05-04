Окупанти завдали удару по Комишувасі під Запоріжжям, загинула людина – ОВА

Житель селища Комишуваха Запорізького району загинув внаслідок удару, завданого російськими окупантами керованими авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок.

"Загинув 61-річний чоловік внаслідок ворожого удару по Запорізькому району… Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вдарили КАБом по селищу Комишуваха. Пошкоджено приватні будинки", – написав Федоров в Телеграм.

Як повідомлялося, минулої доби унаслідок авіаційного удару по Комишувасі було поранено 53-річного чоловіка.

Комишуваха розташована приблизно за 20 км від лінії фронту.