11:57 04.05.2026
Окупанти завдали удару по Комишувасі під Запоріжжям, загинула людина – ОВА
Житель селища Комишуваха Запорізького району загинув внаслідок удару, завданого російськими окупантами керованими авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок.
"Загинув 61-річний чоловік внаслідок ворожого удару по Запорізькому району… Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вдарили КАБом по селищу Комишуваха. Пошкоджено приватні будинки", – написав Федоров в Телеграм.
Як повідомлялося, минулої доби унаслідок авіаційного удару по Комишувасі було поранено 53-річного чоловіка.
Комишуваха розташована приблизно за 20 км від лінії фронту.