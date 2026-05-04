В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі Вашингтонського формату на полях саміту Європейської політичної спільноти.

"Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Також порушувалося питання дипломатії, зокрема переговорів з Іраном.

"Через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах. Обговорили, як активізувати цей процес, контакти з Америкою і роль Європи в ньому. Говорили і про ситуацію на фронті. Дуже важливо, що всі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші", – зазначив президент.

Крім того, обговорювались потреби захисту української енергетики.

"Вдячні за європейський пакет підтримки в 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якнайшвидше і Україна могла реалізувати плани стійкості в підготовці до зими", – вказав Зеленський.

Він окремо подякував Канаді за новий внесок у програму PURL – додаткові 200 мільйонів доларів, про які оголосив прем’єр-міністр Канади Марк Карні перед зустріччю.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

У зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, голова Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, надалі у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном, а також з Карні, Коштою та Рютте.