Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

ЗС РФ завдали ракетного удару по Мерефа, четверо людей загинуло, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, також постраждало 16 людей.

Рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула в приватному будинку. Через удар пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, чотири магазини та СТО.