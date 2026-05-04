Інтерфакс-Україна
Події
11:47 04.05.2026

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ завдали ракетного удару по Мерефа, четверо людей загинуло, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, також постраждало 16 людей.

Рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула в приватному будинку. Через удар пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, чотири магазини та СТО.

Теги: #мерефа #ракетний_удар #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 04.05.2026
Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

00:07 03.05.2026
У житловому будинку в Черкасах стався вибух, загинули дві людини – поліція

08:07 02.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

15:02 30.04.2026
Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

14:14 29.04.2026
Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

07:17 27.04.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

23:50 25.04.2026
Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:42 25.04.2026
Чотири людини загинули, ще понад 30 поранені в Україні через масований обстріл росіян – Зеленський

