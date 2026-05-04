Інтерфакс-Україна
11:34 04.05.2026

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

На полях Європейського політичного саміту в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою обговорив деталі можливої співпраці у напрямку Drone Deal і графік першого траншу репараційного кредиту.

"Обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він повідомив, що дав відповідні завдання начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу президента.

