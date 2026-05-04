РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

Якщо Росія проведе 9 травня в Москві парад без військової техніки, то це буде означати, що росіяни побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія оголосила про проведення 9 травня в Москві параду без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні", – сказав Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

Тому, за словами президента, необхідно й далі тиснути на Росію за допомогою санкцій, і також продовжувати підтримку України.

Зеленський наголосив на необхідності нових пакетів програми PURL у травні. "Це допоможе нам захиститися від балістичних загроз. І я вважаю, що Європа повинна бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від будь-яких загроз – від усіх балістичних атак та будь-якої іншої зброї", – зауважив він.

Також глава Української держави закликав лідерів рухатися у напрямку співпраці у рамках drone deal, оскільки "потрібний надійний захист по всій Європі від дронів та потенційних атак у повітрі, на морі та на суші".

Крім того, Зеленський заявив, що потрібно знайти дієвий дипломатичний формат, і Європа має бути за столом переговорів у будь-яких переговорах.

"Ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами і розуміємо їхні погляди та позиції, але було б добре виробити єдину європейську позицію для переговорів з росіянами", – резюмував він.