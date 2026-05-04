Інтерфакс-Україна
Події
11:31 04.05.2026

РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

2 хв читати
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський
Фото: скриншот відео

Якщо Росія проведе 9 травня в Москві парад без військової техніки, то це буде означати, що росіяни побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія оголосила про проведення 9 травня в Москві параду без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні", – сказав Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

Тому, за словами президента, необхідно й далі тиснути на Росію за допомогою санкцій, і також продовжувати підтримку України.

Зеленський наголосив на необхідності нових пакетів програми PURL у травні. "Це допоможе нам захиститися від балістичних загроз. І я вважаю, що Європа повинна бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від будь-яких загроз – від усіх балістичних атак та будь-якої іншої зброї", – зауважив він.

Також глава Української держави закликав лідерів рухатися у напрямку співпраці у рамках drone deal, оскільки "потрібний надійний захист по всій Європі від дронів та потенційних атак у повітрі, на морі та на суші".

Крім того, Зеленський заявив, що потрібно знайти дієвий дипломатичний формат, і Європа має бути за столом переговорів у будь-яких переговорах.

"Ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами і розуміємо їхні погляди та позиції, але було б добре виробити єдину європейську позицію для переговорів з росіянами", – резюмував він.

Теги: #красна_площа #9_травня #парад #дрони #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 04.05.2026
В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

11:34 04.05.2026
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

10:12 04.05.2026
Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

09:37 04.05.2026
Зеленський обговорив з прем'єром Чехії двосторонні відносини та євроінтеграцію України

Зеленський обговорив з прем'єром Чехії двосторонні відносини та євроінтеграцію України

19:00 03.05.2026
Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

15:22 03.05.2026
Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

17:36 02.05.2026
Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

14:28 02.05.2026
Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов

Окупанти завдали удару по Комишувасі під Запоріжжям, загинула людина – ОВА

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Викрито незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці більше як на 63 млн грн

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

В УЦОЯО рекомендують учасникам НМТ повідомляти про списування інших

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА