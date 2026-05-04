Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Рішення Вашингтона про виведення п’яти тисяч військових з Німеччини було несподіваним для Євросоюзу, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Рішення США стало для нас несподіваним сюрпризом. Це лише збільшило важливість зміцнення європейської складової в НАТО", – сказала Каллас у понеділок журналістам у Єревані до початку саміту Європейської політичної спільноти.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що рішення США – "це меседж для самої Європи", яка має зміцнювати безпеку й ухвалювати спільні рішення у сфері оборони.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив раніше в ефірі суспільної телерадіокомпанії ARD, що оголошене виведення понад 5 тис. американських військовослужбовців із Німеччини "не є чимось новим", зазначивши, що контингент розмістили на тимчасовій основі за Байдена, а його виведення обговорювали вже деякий час.

Канцлер також заявив, що він не сумнівається в прихильності США співпраці в межах НАТО, зокрема щодо питання ядерного стримування. "Американці – наші найважливіші партнери в Північноатлантичному альянсі", – наголосив Мерц.

За його словами, США регулярно передислокують свої війська по всьому світу. У Німеччині досі перебуває понад 30 000 американських солдатів.