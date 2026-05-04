11:09 04.05.2026

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Рішення Вашингтона про виведення п’яти тисяч військових з Німеччини було несподіваним для Євросоюзу, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Рішення США стало для нас несподіваним сюрпризом. Це лише збільшило важливість зміцнення європейської складової в НАТО", – сказала Каллас у понеділок журналістам у Єревані до початку саміту Європейської політичної спільноти.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що рішення США – "це меседж для самої Європи", яка має зміцнювати безпеку й ухвалювати спільні рішення у сфері оборони.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив раніше в ефірі суспільної телерадіокомпанії ARD, що оголошене виведення понад 5 тис. американських військовослужбовців із Німеччини "не є чимось новим", зазначивши, що контингент розмістили на тимчасовій основі за Байдена, а його виведення обговорювали вже деякий час.

Канцлер також заявив, що він не сумнівається в прихильності США співпраці в межах НАТО, зокрема щодо питання ядерного стримування. "Американці – наші найважливіші партнери в Північноатлантичному альянсі", – наголосив Мерц.

За його словами, США регулярно передислокують свої війська по всьому світу. У Німеччині досі перебуває понад 30 000 американських солдатів.

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

21:42 02.05.2026
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

13:40 02.05.2026
У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

10:28 02.05.2026
США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

07:17 02.05.2026
США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

21:31 01.05.2026
Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

12:18 30.04.2026
Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

