11:04 04.05.2026

Викрито незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці більше як на 63 млн грн

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора у взаємодії з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Службою безпеки України (СБУ) викрито злочинну організацію, учасники якої причетні до незаконного відчуження об’єктів нерухомості профспілок.

"У межах кримінального провадження повідомлено про підозру сімом особам, серед яких колишній керівник ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовці ПрАТ "Вінницятурист". Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, фігуранти організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури.

"Зокрема, туристичний комплекс "Поділля" у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дало змогу фактично передати об’єкт у приватні руки за ціною, значно нижчою за ринкову", – зазначають у відомстві.

За висновками експертизи, державі завдано понад 63 млн грн збитків.

У прокуратурі уточнюють, що колишнього керівника ПрАТ "Укрпрофтур" затримано. За її клопотанням суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн.

Щодо інших підозрюваних питання обрання запобіжного заходу вирішується.

