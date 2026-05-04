10:58 04.05.2026

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

В Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які чинили спротив під час перевірки документів, повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці.

"Під час спільного патрулювання з військовослужбовцями ТЦК та СП в Оболонському районі патрульні помітили двох чоловіків, які поводилися підозріло та намагалися уникнути спілкування. Надалі правоохоронці зупинили громадян для перевірки. Встановлено, що один із них порушив законодавство про військову службу. Після цього чоловік намагався втекти з місця події, а його знайомий чинив активний опір – намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським і військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок, відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Зазначається, що під час затримання на місці зібралася група осіб, які почали агресивно поводитися: завдавали ударів та шарпали за формений одяг військових та поліцейських.

"У зв’язку з цим поліцейські привели табельну вогнепальну зброю в бойову готовність та попередили присутніх про можливість її застосування відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію". Після попередження правопорушники розійшлися. Вогнепальна зброя не застосовувалася", – наголосили в поліції.

Затриманих доставили до Оболонського РТЦК та СП, де на них складено відповідні адміністративні матеріали.

