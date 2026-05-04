Інтерфакс-Україна
Події
10:55 04.05.2026

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

1 хв читати

Кількість загиблих через російський ракетний удар по місту Мерефа Харківської області зросла до трьох, постраждалих до восьми, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, їм допомагають медики", – написав Синєгубов в телеграм у понеділок вранці.

За словами очільника ОВА, пожежу, що виникла на місці удару, вже ліквідовано.

"Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО. На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", – повідомив Синєгубов.

Раніше голова обладміністрації повідомляв про ракетний удар по Мерефі, одного загиблого та двох постраждалих.

Теги: #мерефа #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 29.04.2026
Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

16:49 18.04.2026
Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

17:26 11.03.2026
Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали через російський удар по Мерефі

Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали через російський удар по Мерефі

14:18 03.01.2026
Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

12:38 26.12.2025
Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

13:12 01.12.2025
Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

10:59 27.11.2025
В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

10:27 05.10.2025
Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

22:06 03.04.2024
Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

В УЦОЯО рекомендують учасникам НМТ повідомляти про списування інших

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Директорка УЦОЯО: Є ціла когорта осіб, які не є реальними вступниками, а приходять на НМТ, щоб сфотографувати завдання

Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту групу з 45 космічних апаратів

У Литві розпочалися навчання НАТО

Зеленський обговорив з прем'єром Чехії двосторонні відносини та євроінтеграцію України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА