Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Кількість загиблих через російський ракетний удар по місту Мерефа Харківської області зросла до трьох, постраждалих до восьми, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, їм допомагають медики", – написав Синєгубов в телеграм у понеділок вранці.

За словами очільника ОВА, пожежу, що виникла на місці удару, вже ліквідовано.

"Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО. На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", – повідомив Синєгубов.

Раніше голова обладміністрації повідомляв про ракетний удар по Мерефі, одного загиблого та двох постраждалих.