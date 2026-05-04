В УЦОЯО рекомендують учасникам НМТ повідомляти про списування інших

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко рекомендує учасникам національного мультипредметного тесту (НМТ) повідомляти, якщо вони стали свідками списування.

"Якщо ви бачите, що хтось списує, то маєте бути зацікавлені в тому, щоб це зупинити. Людина може отримати результат, вищий за ваш, а ви пізніше зустрінетеся десь в одній авдиторії університету, де навчаєтеся на контракті, а той, хто списував, на бюджеті. Якщо ви бачите щось подібне в ТЕЦ, маєте піднести руку й сказати інструктору", – сказала Вакуленко в інтерв’ю виданню "Українська правда. Життя".

Вона розповіла, що у кожній аудиторії, де проходитиме НМТ, працює два інструктори, які стежать за доброчесністю і допомагають учасникам щодо організаційних питань.

"Плюс в більшості аудиторій є камери, тож додаткові фахівці дистанційно стежать за тим, як відбувається процес тестування. Також є певні цифрові рішення: не можна копіювати текст чи відкривати сторонні вкладки в середовищі для проходження оцінювання. До проведення оцінювання ми здійснюємо перевірку на наявність технічних засобів зв’язку в учасників і просимо їх викласти", – розповіла директорка.

Вакуленко наголосила, що якщо у когось буде помічено певний гаджет, чи списування, складатиметься протокол, і факт порушення процедури буде фіксуватися у відповідних документах тимчасового екзаменаційного центру і засвідчуватися працівниками.

Вона зазначила, що для такої особи тестування цьогоріч завершується, а також вона не матиме право на участь в додатковій.

Як повідомлялося, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляє, що існує ціла когорта осіб, які не є реальними вступниками, а приходять на здачу НМТ лише для того, щоб сфотографувати завдання.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.