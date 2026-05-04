Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

Одна людина загинула, ще дві постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по Мерефі (Харківська обл.), повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинула людина. Ще двоє людей постраждали, медики надають необхідну допомогу. Відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО", – написав Синєгубов у телеграм у понеділок вранці.

За його словами, на місце обстрілу прибули працівники екстренних служб, триває ліквідація наслідків атаки.